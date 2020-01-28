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Экс-директор "Кареллеспрома" Павел Дегтярев проиграл суд заслуженному журналисту Карелии

Новости. Общество
17:14, 29 Января 2020
фото: Столица на Онего
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Петрозаводский городской суд отказал в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации экс-директора "Кареллеспрома" Павла Дегтярева к заслуженному журналисту Карелии Светлане Лысенко.

Как сообщает журналист "Столицы на Онего" из зала суда, сегодня судья Павел Малыгин отказал в полном объеме в удовлетворении иска экс-директора "Кареллеспрома" Павла Дегтярева к заслуженному журналисту Карелии Светлане Лысенко.

Напомним, что Дегтярев потребовал взыскать миллион рублей с заслуженного журналиста Карелии Светланы Лысенко и еще миллион с деловой Интернет-газеты "Вести Карелии, где 11 июля нынешнего года была опубликована статья "Ложка дегтя в бочке лесного меда: за что гендиректор "Кареллеспрома" получил 26 миллионов премии?".


Светлана Лысенко

Светлана Лысенко первая рассказала о беспрецедентной для небогатого региона денежной выплате в размере 26 млн рублей хозяйственному руководителю, назначенному на свою должность с ведома карельского руководства.

Отметим, что на сегодняшний день Павел Дегтярев покинул пост руководителя "Кареллеспрома" и возглавил Управление автомобильных дорог Карелии.

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Комментарии

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новый
2020-01-29 17:50:51
Что значит проиграл, ежели не было судебного процесса. Отказано в удовлетворении иска, не более. Любят журналюги пафоса и жути нагнать.
zanoza
2020-01-29 17:40:20
Дегтярев явно перепутал честь и достоинство с обычным гонором, потому и проиграл суд.
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