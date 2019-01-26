Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
10:34, 26 Января 2019
фото: марцводы.рф

Экс-директор санатория "Марциальные Воды" обвиняется в злоупотреблении полномочиями при реализации путевок

Загрузка...

Бывший руководитель санатория Карелии стал фигурантом уголовного дела, его действия нанесли убыток организации на сумму более 7,8 миллиона рублей.

Прокурор Кондопожского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО "Санаторий Марциальные Воды", сообщает прокуратура Карелии. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, директор санатория в 2015-2017 годах, желая обеспечить стабильный финансовый доход от коммерческой деятельности двух подконтрольных ему юридических лиц, заключил от имени санатория агентские договоры на заведомо невыгодных для данной организации условиях. Согласно этим договорам подконтрольные обвиняемому фирмы занимались реализацией путевок физическим лицам за агентское вознаграждение в размере до 15 % от стоимости путевок при наличии в структуре санатория отдела реализации путевок, уточнили в прокуратуре Карелии.

"За период с 8 февраля 2015 года по 1 января 2018 года при реализации путевок гражданам фирмами-агентами было удержано агентское вознаграждение на сумму более 7,8 миллиона рублей, чем причинен существенный вред правам и законным интересам ООО "Санаторий «Марциальные Воды" в виде убытка в указанном размере. Полученным агентским вознаграждением директор санатория распоряжался по собственному усмотрению", - рассказали в прокуратуре.

В ближайшее время, после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Кондопожский городской суд для рассмотрения по существу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
инвесторбойца
2019-01-26 12:20:34
В те годы директором был Александр Матиешин
кир
2019-01-26 11:53:43
Фамилию слабо сразу произнести, стеснительные вы наши?
Обэп
2019-01-26 11:43:20
Что не директор,то воровство,не везёт Марциальным водам,до этого там Паша с Ильёй пошуровали, под следствием оказались,но вывернулись,теперь ещё один жулик попался....куда "крестьянину податься"?! И этот "откупится" ,наверное?
Zim
2019-01-26 11:21:43
А что в 2015, 2016, 2017 году это было не известно? Или ждали пока 7,5 миллионов накопится? И потом , разве эти его фирмы ничего не делали? Оплачивать их работу разве не нужно? Может 15% это и много, а сколько берут обычно за такие услуги?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2019, 16:16
Аномальные холода идут в Карелию
20.01.2019, 19:40
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
21.01.2019, 10:37
Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии
25.01.2019, 10:05
Экс-глава Прионежья Алексей Лучин задержан по подозрению в мошенничестве
21.01.2019, 08:42
ВИДЕО: Жесткая авария с пострадавшими произошла ночью в Петрозаводске
25.01.2019, 14:42
В инфекционной больнице в Петрозаводске велели убрать иконы перед визитом вице-премьера правительства Карелии

Аналитика

25.01.2019 13:12
Капитал
По надвоицкому сценарию
Многим хотелось бы увидеть список потенциальных резидентов промплощадки в Петрозаводске, которая строится в рамках ФЦП, и планируемые объёмы их инвестиций.
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием 1
24.01.2019 13:29
"Нарисовали" миллиард 7
23.01.2019 15:10
Выборы как ритуал 2
22.01.2019 12:44
Ночь с "ТехРентом" 9
22.01.2019 11:20
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2019 13:44
Личное мнение
Министерские фасады важнее школ 5
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 11
22.01.2019 12:32
Обкуриленные
21.01.2019 16:38
"Снился мне путь на Север" 5
16.01.2019 16:00
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
25.01.2019 16:10
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»