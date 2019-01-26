Экс-директор санатория "Марциальные Воды" обвиняется в злоупотреблении полномочиями при реализации путевок

Бывший руководитель санатория Карелии стал фигурантом уголовного дела, его действия нанесли убыток организации на сумму более 7,8 миллиона рублей.

Прокурор Кондопожского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО "Санаторий Марциальные Воды", сообщает прокуратура Карелии. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, директор санатория в 2015-2017 годах, желая обеспечить стабильный финансовый доход от коммерческой деятельности двух подконтрольных ему юридических лиц, заключил от имени санатория агентские договоры на заведомо невыгодных для данной организации условиях. Согласно этим договорам подконтрольные обвиняемому фирмы занимались реализацией путевок физическим лицам за агентское вознаграждение в размере до 15 % от стоимости путевок при наличии в структуре санатория отдела реализации путевок, уточнили в прокуратуре Карелии.

"За период с 8 февраля 2015 года по 1 января 2018 года при реализации путевок гражданам фирмами-агентами было удержано агентское вознаграждение на сумму более 7,8 миллиона рублей, чем причинен существенный вред правам и законным интересам ООО "Санаторий «Марциальные Воды" в виде убытка в указанном размере. Полученным агентским вознаграждением директор санатория распоряжался по собственному усмотрению", - рассказали в прокуратуре.

В ближайшее время, после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Кондопожский городской суд для рассмотрения по существу.