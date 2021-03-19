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Экс-директора ГУП "Карелавтотранс" хотят допросить по делу о мошенничестве в компании

Новости. Криминал
14:50, 20 Марта 2021
фото: © Валерий Поташов
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Следствие по делу о мошенничестве при продаже автотранспорта ГУП "Карелавтотранс" планирует допросить бывшего директора предприятия Дмитрия Школина.

Уголовное дело возбжудено по факту продажи принадлежавших "Карелавтотрансу" автомобилей "Газель" и "Шевроле Нива". Они были проданы по остаточной стоимости в размере  50 тыс.  и 37 тыс. рублей, соответственно. 

По версии следствия, покупателем стала близкая знакомая Школина.

Подробнее об этом сканадальном деле читайте в статье "Автомобили по цене металлолома".

 

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