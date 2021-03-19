Экс-директора ГУП "Карелавтотранс" хотят допросить по делу о мошенничестве в компании

Следствие по делу о мошенничестве при продаже автотранспорта ГУП "Карелавтотранс" планирует допросить бывшего директора предприятия Дмитрия Школина.

Уголовное дело возбжудено по факту продажи принадлежавших "Карелавтотрансу" автомобилей "Газель" и "Шевроле Нива". Они были проданы по остаточной стоимости в размере 50 тыс. и 37 тыс. рублей, соответственно.

По версии следствия, покупателем стала близкая знакомая Школина.

Подробнее об этом сканадальном деле читайте в статье "Автомобили по цене металлолома".