Экс-директора предприятия в Карелии наказали за злостное неисполнение решений суда

Экс-руководителя МУП "Лоухский коммунальный центр" обвинили в совершении 11 преступлений, сообщили в прокуратуре Карелии.

В МУП "Лоухский коммунальный центр" периодически возникала задолженность по заработной плате перед работниками, 11 из них обратились с заявлениями в суд.

Судебные решения поступили в бухгалтерию предприятия, однако директор в течение нескольких месяцев при наличии финансовой возможности умышленно не включал в платежные ведомости сведения о выплате заработной платы данным работникам на общую сумму более 280 тысяч рублей.

Руководитель признал вину и активно способствовал следствию.

Обвиняемому назначены судебные штрафы на общую сумму 55 тысяч рублей.

В настоящее время МУП "Лоухский коммунальный центр" не имеет задолженности по заработной плате перед работниками.