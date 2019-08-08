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Новости. Общество
13:59, 08 Августа 2019
фото: pixabay.com / Evgeny, © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

Экс-директора предприятия в Карелии наказали за злостное неисполнение решений суда

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Экс-руководителя МУП "Лоухский коммунальный центр" обвинили в совершении 11 преступлений, сообщили в прокуратуре Карелии.

В МУП "Лоухский коммунальный центр" периодически возникала задолженность по заработной плате перед работниками, 11 из них обратились с заявлениями в суд.

Судебные решения поступили в бухгалтерию предприятия, однако директор в течение нескольких месяцев при наличии финансовой возможности умышленно не включал в платежные ведомости сведения о выплате заработной платы данным работникам на общую сумму более 280 тысяч рублей.

Руководитель признал вину и активно способствовал следствию.

Обвиняемому назначены судебные штрафы на общую сумму 55 тысяч рублей.

В настоящее время МУП "Лоухский коммунальный центр" не имеет задолженности по заработной плате перед работниками.

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Комментарии

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кир
2019-08-08 14:46:36
Не работали как следует, директор и не платил. Что-то с уличных незаконных торгашей никакого спроса нет. От налогов уходят и зарплата в конверте. Враньё продолжается и оно неистребимо.
Гость
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