Экс-глава МВД Карелии стал омбудсменом в Башкирии

Михаил Закомалдин, в 2009 году занимавший должность министра внутренних дел Карелии, стал уполномоченным по правам человека в Башкирии.

Как сообщает информационный новостной портал Gorobzor.ru, в Башкирии должность омбудсмена занял Михаил Закомалдин. Решение о его назначении на этот пост приняли сегодня, 23 июня, депутаты на заседании Государственного собрания – Курултая РБ.

В своем выступлении Михаил Закомалдин подчеркнул, что основная часть его работы будет связана с рассмотрением жалоб от жителей республики. Прием граждан он планирует сделать ежедневным.

Михаил Закомалдин родился в 1965 году в Курганской области. Свою учебу он начал еще до распада СССР в Омской высшей школы милиции. После долго работал в криминальном отделе.

В 2003 году стал начальником управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Курганской области, а к 2009 году дослужился до министра внутренних дел по Республике Карелия.

С 2011 по 2016 годы Михаил Закомалдин был назначен на пост министра внутренних дел по Башкирии, в последние годы занимал должность Главного федерального инспектора по республике.

Ранее сообщалось, что ывший глава МВД Карелии Михаил Закомалдин ушел в отставку с должности главного федерального инспектора по Башкирии