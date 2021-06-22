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Экс-глава МВД Карелии стал омбудсменом в Башкирии

Новости. Общество
13:43, 23 Июня 2021
фото: © gorobzor.ru

Михаил Закомалдин, в 2009 году занимавший должность министра внутренних дел Карелии, стал уполномоченным по правам человека в Башкирии.

Как сообщает информационный новостной портал Gorobzor.ru, в Башкирии должность омбудсмена занял Михаил Закомалдин. Решение о его назначении на этот пост приняли сегодня, 23 июня, депутаты на заседании Государственного собрания – Курултая РБ.

В своем выступлении Михаил Закомалдин подчеркнул, что основная часть его работы будет связана с рассмотрением жалоб от жителей республики. Прием граждан он планирует сделать ежедневным.

Михаил Закомалдин родился в 1965 году в Курганской области. Свою учебу он начал еще до распада СССР в Омской высшей школы милиции. После долго работал в криминальном отделе.

В 2003 году стал начальником управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Курганской области, а к 2009 году дослужился до министра внутренних дел по Республике Карелия.

С 2011 по 2016 годы Михаил Закомалдин был назначен на пост министра внутренних дел по Башкирии, в последние годы занимал должность Главного федерального инспектора по республике.

Ранее сообщалось, что ывший глава МВД Карелии Михаил Закомалдин ушел в отставку с должности главного федерального инспектора по Башкирии

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-06-23 13:53:51
Нам с того какая польза ? Пушкиной утомили, теперь этот нарисовался
Leopol'd
2021-06-23 13:51:11
Символично!
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