Экс-глава поселения в Прионежском районе Карелии осуждена за махинации с землей

Суд вернул в собственность государства незаконно отданный земельный участок на берегу Онежского озера, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в 2012 году на основании выписки из похозяйственной книги главы одного из поселений Прионежского района местная жительница незаконно получила на праве собственности земельный участок на берегу Онежского озера площадью 1300 кв.м. Впоследствии приговором Прионежского районного суда за данные незаконные действия бывшая муниципальная служащая осуждена.

В целях возврата в собственность государства незаконно оформленного участка на основании подложного документа, прокурор Прионежского района обратился в районный суд с исковыми требованиями о признании указанного документа недействительным, отсутствующим у гражданки права собственности на земельный участок и аннулировании записи о нём в Едином государственном реестре недвижимости.

Прионежский районный суд требования прокурора удовлетворил и вернул земельный участок государству.

Решение суда в законную силу не вступило.