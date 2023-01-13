Экс-глава Пряжинского района Карелии осуждена за мошенничество

Бывшая глава Пряжинского района Карелии Галина Иванова получила срок за мошенничество, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 45-летняя Галина Иванова, занимавшая в 2019 году должность главы одного из муниципальных образований Пряжинского района, неоднократно предоставляла в бухгалтерию органа местного самоуправления недостоверные сведения о нахождении в командировках с целью получения компенсации командировочных расходов из бюджета, в результате причинив своими действиями муниципалитету ущерб на общую сумму 30 тысяч рублей.

Преступление было выявлено в результате проведения правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе предварительного и судебного следствия женщина вину отрицала, однако на основании представленных государственным обвинителем доказательств суд признал ее виновной в совершении указанного преступления.

Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Данное наказание ей предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции.

Ранее прокауратура сообщала, что дело передала в суд.