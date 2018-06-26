Экс-главу поселка Харлу отправляют в колонию за взяточничество

Питкярантский городской суд заменил штраф на реальное лишение свободы бывшей главе поселка Харлу, осужденной за взяточничество, сообщает прокуратура Карелии.

Как ранее сообщалось, в 2014 году, глава Харлуского сельского поселения получила от компании, производившей капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог поселения, взятку в 50 тысяч рублей за подписание актов о приёмке выполненных работ и их оплату, а также заключение дополнительного контракта на аналогичные работы. При этом работы были выполнены "ненадлежащим образом", а оплата произведена после возбуждения уголовного дела по факту получения взятки. Суд приговорил чиновницу к штрафу в 550 тысяч рублей.

Осужденной предоставлялась отсрочка уплаты штрафа на 1 год, однако за истекшее время она внесла только 18 тысяч рублей.

"В судебном заседании установлено, что штраф не уплачен без уважительных причин, меры к его уплате с учетом предоставленной отсрочки не принимались, то есть имеет место злостное уклонение от уплаты штрафа", - отмечается в сообщении.

В итоге суд заменил наказание в виде штрафа на лишение свободы на срок 2 года 1 месяц.

В связи с наличием у осужденной на иждивении малолетнего ребенка суд пришел к выводу о возможности отсрочки реального отбывания лишения свободы до достижения ребенком возраста 14 лет.