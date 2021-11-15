Экс-мэр Петрозаводска: «Самые сильные и амбициозные будут уезжать в Москву»

Бывший глава самоуправления столицы Карелии Андрей Демин считает, что проект нового федерального закона усугубит положение российских городов и поселений.

Такую точку зрения экс-мэр Петрозаводска высказал на своей странице в социальной сети Facebook. По словам Андрея Демина, новый законопроект председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова и главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса концептуально продолжает действующий федеральный закон о местном самоуправлении от 2003 года.

Как считает Демин, этот закон привел к обнищанию местных бюджетов и выхолащиванию карьерных перспектив на месте.

«Теперь пробиться по карьерной лестнице можно, в основном, за счет дружбы с губернатором и его окружением. И это точно не повышает конкурентность отбора для муниципальной службы. Что, в свою очередь, ломает систему карьерных лифтов на местах (остаются угодные местной власти). А остальным активным остается искать себя в больших городах (в первую очередь, в Москве). И закон Клишаса - Крашенинникова этот статус кво консервирует. А потому самые сильные и амбициозные будут уезжать в Москву. А оставшиеся (не самые лучшие) будут управлять городами», - написал бывший мэр Петрозаводска.

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