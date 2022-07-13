Экс-министр культуры и директор музея «Кижи» Елена Богданова отмечает день рождения

В Карелии празднует день рождения руководитель музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова.

Елена Богданова празднует день рождения. Об этом в соцсети сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Елена Викторовна — коренная карелка. И всей душой болеет за сохранение богатого наследия предков, живших на нашей земле. Как руководитель она детально вникает в любой проект, который помогает сделать „Кижи“ еще привлекательнее. Причем, касается ли это непосредственно музейной работы или, например, дороги, ведущей к острову — мы построили ее в этом году. А как настоящая карельская хозяйка — всегда гостеприимна. До сих пор помню, какими вкусными калитками угощала», — гласит пост губернатора.

Елена Богданова занимала пост министра культуры, затем была назначена директором музея-заповедника «Кижи».