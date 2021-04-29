Экс-начальники районной полиции в Карелии, осужденные за хищения, выплатили штрафы, чтобы не попасть за решетку

Судебный пристав взыскал с коррупционеров 570 тысяч рублей штрафа, сообщили в УФССП Карелии.

Ранее сообщалось, что Олонецкий суд приговорил к штрафам экс-начальника райотдела полиции Федора Калинина и его бывшего заместителя по охране общественного порядка Владимира Крупина за присвоение денег.

Сотрудники ФСБ установили, что Калинин при пособничестве Крупина неоднократно незаконно изготавливал и предоставлял в бухгалтерию своего отдела ложные финансовые отчеты и другие командировочные "документы". Из них следовало, что некоторые сотрудники отдела якобы ездили в командировки в Санкт-Петербург с проживанием в гостинице "Янина", где администратором работала знакомая Калинина. В результате эти его подчиненные, получившие за "командировки" 57 тысяч рублей, по указанию Калинина передали деньги лично ему, считает следствие и это подтвердилось в суде.

Крупин, по данным следствия, незаконно начислял подчиненным премии с условием, что часть денег они отдадут ему, и таким способом получил более 100 тысяч рублей.

Кроме того, в суде несколько участковых уполномоченных подтвердили и другие факты нарушений Крупиным уголовного закона. Судя по их показаниям, доплату за совмещение должностей, например, в случае ухода коллеги в отпуск, они получали при условии, что немалую часть этих денег передадут своему непосредственному руководителю Крупину. И участковые были вынуждены это делать.

Накануне возбуждения этого коррупционного уголовного дела Калинин и Крупин перешли на службу в МВД, где заняли руководящие должности.

В ходе судебного процесса гособвинитель, прокурор Олонецкого района Сергей Терских просил суд приговорить не признавших свою вину Калинина и Крупина к пяти годам лишения свободы каждого. Однако судья Анастасия Алеева назначила Калинину 400 тысяч, а Крупину – 200 тысяч штрафа.

По сообщению УФССП Карелии,17 марта в межрайонном отделении судебных приставов были возбуждены исполнительные производства о взыскании с обоих должников штрафа за коррупционное преступление.

На следующий день должникам было лично вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание может быть заменено на реальное лишение свободы на срок до шести лет.

Штраф необходимо было выплатить до 21 апреля, что осужденные бывшие офицеры полиции и сделали, чтобы не попасть за решетку.