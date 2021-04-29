Реклама на сайте
Прислать новость
Ожидавшая двойню женщина родила аномально гигантского ребенка
29.04.2021 19:10
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО) 8
29.04.2021 16:23
Россиянин ради жены решился на оккультный ритуал и был зарублен приятелем
29.04.2021 21:30
Прокуратура вернула газ жителям Сегежского района Карелии 2
29.04.2021 18:40
Обвиняемый во взяточничестве экс-глава Минтранса Карелии заявил о пропаже 2 млн рублей с банковской карты 12
29.04.2021 15:29
Синоптики сообщили, когда в Карелию придет тепло 1
Сегодня 07:15

Экс-начальники районной полиции в Карелии, осужденные за хищения, выплатили штрафы, чтобы не попасть за решетку

Новости. Криминал
11:27, 30 Апреля 2021
фото: © novostivolgograda.ru
Загрузка...

Судебный пристав взыскал с коррупционеров 570 тысяч рублей штрафа, сообщили в УФССП Карелии.

Ранее сообщалось, что Олонецкий суд приговорил к штрафам экс-начальника райотдела полиции Федора Калинина и его бывшего заместителя по охране общественного порядка Владимира Крупина за присвоение денег.

Сотрудники ФСБ установили, что Калинин при пособничестве Крупина неоднократно незаконно изготавливал и предоставлял в бухгалтерию своего отдела ложные финансовые отчеты и другие командировочные "документы". Из них следовало, что некоторые сотрудники отдела якобы ездили в командировки в Санкт-Петербург с проживанием в гостинице "Янина", где администратором работала знакомая Калинина. В результате эти его подчиненные, получившие за "командировки" 57 тысяч рублей, по указанию Калинина передали деньги лично ему, считает следствие и это подтвердилось в суде.

Крупин, по данным следствия, незаконно начислял подчиненным премии с условием, что часть денег они отдадут ему, и таким способом получил более 100 тысяч рублей.

Кроме того, в суде несколько участковых уполномоченных подтвердили и другие факты нарушений Крупиным уголовного закона. Судя по их показаниям, доплату за совмещение должностей, например, в случае ухода коллеги в отпуск, они получали при условии, что немалую часть этих денег передадут своему непосредственному руководителю Крупину. И участковые были вынуждены это делать.

Накануне возбуждения этого коррупционного уголовного дела Калинин и Крупин перешли на службу в МВД, где заняли руководящие должности.

В ходе судебного процесса гособвинитель, прокурор Олонецкого района Сергей Терских просил суд приговорить не признавших свою вину Калинина и Крупина к пяти годам лишения свободы каждого. Однако судья Анастасия Алеева назначила Калинину 400 тысяч, а Крупину – 200 тысяч штрафа.

По сообщению УФССП Карелии,17 марта в межрайонном отделении судебных приставов были возбуждены исполнительные производства о взыскании с обоих должников штрафа за коррупционное преступление.

На следующий день должникам было лично вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание может быть заменено на реальное лишение свободы на срок до шести лет.

Штраф необходимо было выплатить до 21 апреля, что осужденные бывшие офицеры полиции и сделали, чтобы не попасть за решетку.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-30 11:38:13
Щас у либерды истерика случится
кир
2021-04-30 11:37:40
Порка обязательна.
бюджет
2021-04-30 11:34:09
Ничего себе: грозила пятерка, а дали 200 тыр штрафа.......Плохо верится, что в статье УК такой "полет фантазии".....
Серж
2021-04-30 11:32:10
Надо брать обратно на службу , такие нынче в цене .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»
23.04.2021, 13:31
Путин согласился сделать длинные выходные в мае
23.04.2021, 08:05
Бассейн H2O в Петрозаводске закрылся на неопределенный срок

Аналитика

Сегодня 09:12
Политкухня
«В выборах участвовать не планировала» 11
В шестой раз участвовать в выборах в Государственную Думу Валентина Пивненко «не планировала», хотя ее там хотят «сохранить».
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 7
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Андрей Гущин: «Реальную власть в Петрозаводске нужно возвращать горожанам» 9
28.04.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»