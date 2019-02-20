Экс-начальнику Управтодора Карелии дали 8 лет колонии за взятки

Петрозаводский городской суд приговорил бывшего начальника управления автомобильных дорог Карелии Алексея Никитина к 8 годам колонии и 25 миллионам рублей штрафа по делу о взятках на 12 миллионов рублей при заключении госконтрактов.

Соответствующее решение в среду принял судья Александр Мерков.

"Определить по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет со штрафом в размере 25 миллионов рублей с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья Мерков.

Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда.

Прокуратура просила для Никитина 5 лет колонии и штраф в 25 млн рублей, а также лишить его права в течение семи лет занимать определенные должности в органах власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Никитин полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, которого суд уже отправил в колонию, вошли организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным преступную группу.

Соучастники в период 2015-2017 годов систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Общий размер полученной преступной группой взятки составил 12 млн рублей.