Экс-прокурор Петрозаводска стала адвокатом юноши, обвиняемого в гибели трех подростков на Ладоге

Бывший прокурор Петрозаводска Елена Аскерова в качества адвоката защищает молодого человека, обвиняемого "в причинении смерти" трем сверстникам на Ладожском озере в июне 2017 года.

Дело о гибели подростков на Ладоге начали рассматривать в Питкярантском городском суде.

Местному 18-летнему жителю Андрею предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 19 июня в 2017 году пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей. Позже, 18 сентября, следователи сообщили, что обнаружено тело 16-летнего подростка.

Адвокатом у обвиняемого сейчас уже 18-летнего Андрея выступает экс-прокурор Петрозаводска Елена Аскерова.

Как объяснила Аскерова, несмотря на то, что спаслись двое – Игорь и Андрей, обвинение предъявлено только одному из них.

"Считают Андрея виноватым, потому что именно ему Игорь передал руль. Тем самым Андрей принял управление лодкой на себя и повернул руль в правую сторону, отчего лодку перевернуло", - пояснила адвокат Аскерова.

"Завтра, 10 июля, состоится очередное заседание, на которое приглашены пять свидетелей, их будут допрашивать", - сказала Аскерова.

О произошедшей на Ладоге трагедии можно прочитать здесь.