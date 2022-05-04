Экс-руководитель «Карелавтотранса» прокомментировал свое уголовное дело

Бывший руководитель «Карелавтотранса» Дмитрий Школин считает, что его зря судят за продажу сожительнице двух старых автомобилей-«развалюх» за скромные деньги.

Пятого мая в Петрозаводске началось рассмотрение уголовного дела бывшего гендиректора компании «Карелавтотранс» Дмитрия Школина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 ч. 1 УК РФ) и растрате (ст. 160 ч. 3 УК РФ). Процесс ведет судья Анна Дубинкина.

В центре судебной тяжбы — история о продаже Дмитрием Школиным двух подержанных автомобилей предприятия «Карелавтотранс». По версии обвинения, фигурант уголовного дела продал машины по заниженной стоимости своей сожительнице. Сам Дмитрий Школин утверждает, что успешно сбыл списанный «автохлам» и даже выручил за него приемлемые деньги.

Школин утверждает, что автомобили, проданные за 37 тыс. рублей и 50 тыс. рублей, могли стоить еще дешевле: якобы в его распоряжении была еще более низкая оценка этого имущества.

«Оценка была 17 тыс. рублей и 25 тыс. рублей. Я оценку увеличил в два раза … Машины — хлам. Они же не на ходу были. Это же машины „от забора“. Это машины, которые не стояли на балансе. Они списанные. Это машины не на ходу. Машины потом восстанавливались», — заявил Дмитрий Школин.

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