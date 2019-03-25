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Новости. Общество
09:23, 25 Марта 2019
фото: golos-buryatyi.ru

Экс-сотрудник Госнаркоконтроля возглавит компанию в сфере ЖКХ

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Гендиректором государственного унитарного предприятия "Карелкоммунэнерго" назначен бывший сотрудник службы Госнаркоконтроля Станислав Хазанович.

По информации "Вестей Карелии", после завершения работы в Госнаркоконтроле он какое-то время был арбитражным управляющим, работал в Москве, после чего вернулся в Петрозаводск.

ГУП "Карелкоммунэнерго" сдает в аренду тепловые сети в районах республики, осуществляет контроль за их правильной эксплуатацией и ремонтом.

На посту гендиректора компании Хазанович сменил Александра Черемовского, возглавлявшего предприятие с 2014 года.

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Комментарии

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Всеволод Петрович
2019-03-25 10:52:38
А я считаю что силовики дисциплинированы и не зря их ставят на такие посты.....
Изя
2019-03-25 10:36:11
Так это и понятно кто и как двигает этого офигенного управленца . Работников то видел , а не наркоманов ? :)
zanoza
2019-03-25 10:34:21
Как интересно! ГУП "Карелкоммунэнерго" сдаёт в аренду (по договору концессии) ООО " КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС" принадлежащее республике имущество: теплосети, котельные и теплооборудование . И в этих предприятиях теперь руководят два бывших силовика ! За теплоснабжение районов Карелии теперь можем быть "спокойны", оно в "надёжных руках".
Изя
2019-03-25 10:42:26
zanoza, В Карелии уже давно все " спокойны " , ей пришёл трындец вм есте с приставами , бурятами и проч., охрененными " управленцами " :)
инвесторбойца
2019-03-25 10:08:33
Чебунина убирает людей в руководимой сфере, а Любарский заполняет освободившиеся места своими людьми. Интересно, когда он ее заменит?
Изя
2019-03-25 10:38:13
инвесторбойца, Никогда , пока его самого не заменят, с дружбаном :)
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