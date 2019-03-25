Экс-сотрудник Госнаркоконтроля возглавит компанию в сфере ЖКХ

Гендиректором государственного унитарного предприятия "Карелкоммунэнерго" назначен бывший сотрудник службы Госнаркоконтроля Станислав Хазанович.

По информации "Вестей Карелии", после завершения работы в Госнаркоконтроле он какое-то время был арбитражным управляющим, работал в Москве, после чего вернулся в Петрозаводск.

ГУП "Карелкоммунэнерго" сдает в аренду тепловые сети в районах республики, осуществляет контроль за их правильной эксплуатацией и ремонтом.

На посту гендиректора компании Хазанович сменил Александра Черемовского, возглавлявшего предприятие с 2014 года.