Экс-сотрудник "Карелэнерго" осужден за взятку

В Карелии бывший работник акционерного общества признан виновным в получении коммерческого подкупа, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в период с 2015 года по 2016 год бывший работник филиала публичного акционерного общества "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" за незаконное вознаграждение оказывал содействие коммерческим предприятиям Карелии в виде согласования документации на подключение к электрическим сетям, возобновления подачи электроэнергии и не проведения проверок измерительных комплексов учета электроэнергии.

В результате указанных действий подсудимый получил незаконное вознаграждение в виде денег и иного имущества на общую сумму более 293 тысяч рублей.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками Управления ФСБ по Республике Карелия и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и штрафом 1 миллион рублей.