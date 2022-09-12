Экс-сотрудник МЧС Карелии нарушил антикоррупционное законодательство и был уволен с новой работы

В Кондопожском районе бывший сотрудник МЧС устроился на новую работу, а работодателю не сообщил, что он ранее был госслужащим, чем нарушил закон, рассказали в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных служащих.

Согласно антикоррупционному законодательству, гражданин, замещавший должности государственной службы, в течение двух лет после увольнения обязан при заключении трудового договора сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

Установлено, что бывший сотрудник МЧС Карелии при новом трудоустройстве по совместительству в коммерческую организацию не сообщил о своем прежнем месте службы. Вследствие этого работодатель не исполнил требования законодательства и не уведомил МЧС о принятии гражданина на работу для проведения в установленном порядке антикоррупционной проверки.

В связи с этим прокуратурой района внесено представление руководителю организации, в котором был поставлен вопрос о расторжении трудового договора с бывшим служащим, не исполнившим требования закона.

Представление было рассмотрено и удовлетворено, трудовой договор с работником расторгнут.