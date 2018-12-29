Экс-сотрудник отделения почтовой связи в Петрозаводске предстала перед судом

Бывший начальник одного из отделений почтовой связи получила срок за присвоение денег, сообщили в Петрозаводском городском суде.

Занимая должность начальника одного из отделений почтовой связи Петрозаводска, женщина, используя свое служебное положение, путем присвоения похитила вверенные ей деньги в общей сумме свыше 50 тысяч рублей.

Похищенными деньгами начальница распорядилась по своему личному усмотрению.

Суд назначило ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.