Реклама
В Петрозаводске участки для голосования будут защищены от коронавирусной инфекции
22.07.2021 16:25
В Карелии на каждом участке для голосования будет установлено видеонаблюдение
28.07.2021 14:08
Интернет-технологии облегчат жизнь кандидатов в депутаты парламента Карелии
28.07.2021 19:08

Экс-спикера горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взятках, оставили за решеткой до зимы 2022 года

Новости. Общество
07:15, 30 Июля 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Новости партнеров

Петрозаводский городской суд продлил арест обвиняемому во взятках бывшему председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку еще на полгода.

Как стало известно «Столице на Онего», в минувший четверг, 29 июля, судья Петрозаводскго городского суда Елена Голяева рассмотрела вопрос о продлении срока ареста экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взятках.

Елена Голяева приняла решение продлить арест Боднарчуку еще на 6 месяцев, то есть оставить его за решеткой до 18 февраля 2022 года.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио
26.07.2021, 10:42
Три черепа обнаружены на стройплощадке в районе Карелии
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
26.07.2021, 11:19
В Петрозаводске водитель ночью жестоко избил девушку, попавшую ему под колеса (ВИДЕО)

Аналитика

28.07.2021 13:59
Политкухня
«Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать» 9
Парламентскую оппозицию Карелии обвинили в «паникерстве» и «пораженчестве» в общей борьбе с лесными пожарами.
Директор Баренц-групп: «Мы создаем новую среду обитания»
28.07.2021 13:11
«Если загорелось, тушили сразу» 5
27.07.2021 15:33
«Иногда они возвращаются» 3
26.07.2021 14:46
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 5
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 9
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»