Экс-замминистра труда Карелии признан банкротом

Заявление финансового управляющего Гивия Карапетова поступило в Арбитражный суд Карелии.

Гивий Карапетов в 2015 году был приговорен к 7,5 годам колонии строго режима за получение взяток от фирм, нанимавших на работу иностранных гастарбайтеров. Суд приговорил его к штрафу на сумму 25 млн рублей.

В августе 2017 года служба судебных приставов по исполнительному листу взыскала с Карпетова 230 тыс. рублей, 2,3 тыс. евро и 1,7 тыс. долларов в счет уплаты уголовного штрафа.

А через несколько дней после этого Арбитражный суд по заявлению Карапетова признал его банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".