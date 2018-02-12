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Новости. Общество
15:44, 12 Февраля 2018

Экс-замминистра труда Карелии признан банкротом

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Заявление финансового управляющего Гивия Карапетова поступило в Арбитражный суд Карелии.

Гивий Карапетов в 2015 году был приговорен к 7,5 годам колонии строго режима за получение взяток от фирм, нанимавших на работу иностранных гастарбайтеров. Суд приговорил его к штрафу на сумму 25 млн рублей.

В августе 2017 года служба судебных приставов по исполнительному листу взыскала с Карпетова 230 тыс. рублей, 2,3 тыс. евро и 1,7 тыс. долларов в счет уплаты уголовного штрафа.

А через несколько дней после этого Арбитражный суд по заявлению Карапетова признал его банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-12 17:49:06
Один брал, а другие давали. Подрыв российской государственности. Иначе - предательство всех участвовавших лиц. Почему такой статьи нет? Им страна предоставила возможность жить и трудиться, а они?
Сеня
2018-02-12 17:14:56
Набрал взяток,обанкротился как бы, выйдет богатым уже через год, наверняка....
Круговорот чиновников в России....
Сеня
2018-02-12 17:26:54
Сеня, ))))) Во даёт.
Старый дед щукарь
2018-02-12 16:55:23
Выйдет с 9-ой зоны, гол как сокол!
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