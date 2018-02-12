Экс-замминистра труда Карелии признан банкротом

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Заявление финансового управляющего Гивия Карапетова поступило в Арбитражный суд Карелии.
Гивий Карапетов в 2015 году был приговорен к 7,5 годам колонии строго режима за получение взяток от фирм, нанимавших на работу иностранных гастарбайтеров. Суд приговорил его к штрафу на сумму 25 млн рублей.
В августе 2017 года служба судебных приставов по исполнительному листу взыскала с Карпетова 230 тыс. рублей, 2,3 тыс. евро и 1,7 тыс. долларов в счет уплаты уголовного штрафа.
А через несколько дней после этого Арбитражный суд по заявлению Карапетова признал его банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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