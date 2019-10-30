Экскаватор обесточил жителей Медвежьегорска

При производстве земляных работ в Медвежьегорске 29 октября были повреждены электрические кабели АО "Прионежская сетевая компания".

Экскаватор, нанятый местным индивидуальным предпринимателем Аветисяном, 29 октября в 14 часов 25 минут задел и повредил две кабельные линии напряжением 10 кВ. В результате этого в Медвежьегорске были обесточены улицы Онежская, Заводская, Карла Маркса, Дорофеева, Коммунаров и Советская. Без электроэнергии остались детский сад, здания суда и налоговой службы, пункты сотовой связи.

Как рассказал начальник Медвежьегорского электросетевого участка Прионежской сетевой компании Алексей Анифер, работы частным предпринимателем велись без согласования с энергетиками. "Большую часть потребителей мы запитали к вечеру, полностью восстановительные работы завершили 30 октября в половине второго ночи", - уточнил Алексей Анифер.

Информация о действиях виновников ЧП передана в правоохранительные органы.

Напомним, что за последнюю неделю это уже четвертый случай, когда посторонние лица повреждают ЛЭП АО "ПСК". Несколько дней назад при производстве земляных работ было нарушено энергоснабжение жителей Петрозаводска, Костомукши и деревни Виданы Пряжинского района.

В эксплуатации АО «ПСК» находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.