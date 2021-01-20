Эксклюзивное интервью с Леонидом Белугой: бизнес, финансы и репутационные потери

Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга рассказал, как он планирует развивать бизнес, несмотря на репутационные потери из-за задержания и сложную ситуацию в экономике.

Леонид Белуга дал эксклюзивное интервью "Столице на Онего", в котором рассказал, что собирается строить третью очередь "Лотос Плазы" и жилой район в Университетском городке, несмотря на коронавирус, кризис в экономике, а также репутационные потери, связанные с его задержанием в ноябре прошлого года.

Мы смогли задать бизнесмену самые острые вопросы: откуда он будет брать деньги на свои амбициозные проекты, есть ли у него проблемы с банками, и пойдет ли он на выборы, чтобы влиять на политическую ситуацию в Карелии. Ответы печатаем без купюр.

Полностью интервью читайте здесь.