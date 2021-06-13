Экскурсионный автобус с 45 пассажирами перевернулся в соседнем с Карелией регионе (ФОТО)

Экскурсионный автобус петербургской туристической фирмы перевернулся рядом с деревней Верхние Мандроги в Ленинградской области, пострадало 10 пассажиров.

В Подпорожском районе Ленинградской области перевернулся автобус с туристами из Петербурга, в результате аварии пострадали 10 человек, сообщает издание 47news.

По данным издания, информация о ДТП на грунтовой дороге в Верхних Мандрогах поступила спасателям 13 июня в 16.52. На место происшествия выезжали сотрудники 139-й пожарной части противопожарной службы. Они деблокировали одного из пострадавших.

В момент аварии в салоне находилось 45 человек. Региональное правительство сообщило, что пострадали как минимум десять пассажиров. Семерых увезли в Подпорожскую больницу, ещё троих - в Лодейное Поле. Одна из пассажирок получила тяжёлые травмы. Как сообщили в региональном управлении МЧС, погибших в ДТП нет.

По предварительным данным, которые сообщают РИА Новости, водитель не справился с управлением из-за сильного дождя.