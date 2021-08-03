Эксперт допускает появление в России налога на мясо

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает, что в России могут ввести налог на мясо для сдерживания изменений климата.

Политика учета углеродного следа в России и других странах в будущем может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо. Такое мнение в среду на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121» высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Об этом информирует ТАСС.

«Нам казалось, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались <…> По мере того, как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — сказал Песков.

Он также отметил, что климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере.

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2121» для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий, проходит в Великом Новгороде с 21 июля по 10 августа в рамках Года науки и технологий в России. Ожидается, что участники за это время создадут и представят обновленный образ будущего России на ближайшие 100 лет, а также смогут развить собственные проекты и принять участие в разработке новых механизмов развития университетов и городов.

Организаторами интенсива выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35, Платформа НТИ при поддержке правительства Новгородской области. Ключевые партнеры интенсива — ассоциация WorldSkills, НовГУ имени Ярослава Мудрого, Кружковое движение НТИ.