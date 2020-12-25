Эксперт назвал продукты для борьбы с сонливостью

Сомнолог рекомендовал есть цитрусовые для преодоления сонливости в течение рабочего дня.

Для преодоления сонливости в течение рабочего дня рекомендуется есть цитрусовые и другие продукты, содержащие витамины В и С. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил кандидат психологических наук, сомнолог, клинический психолог высшей квалификационной категории Алексей Мелехин.

"Если ночью вы не выспались, а днем необходимо работать, то первый совет - убрать сенсорную перегрузку. То есть не стимулировать себя никакими гаджетами, не брать телефон, не начинать листать ленту. Если это невозможно, советую, по крайней мере, не делать подсветку яркой. Также следует исключить кофеин. Вместо него лучше выбрать продукты с полезными витаминами, помогающими нервной системе адаптироваться. Это цитрусовые и в целом витамины групп В и С", - сказал Мелехин.

По словам сомнолога, для преодоления сонливости также рекомендуется проявлять физическую активность.

"Физическая активность очень важна. Можно интенсивно пройтись или пробежаться. Мы иногда это называем кардиоактивностью. Это важно для того, чтобы вырабатывался гормон кортизол - он влияет и на внимание, и на работоспособность", - добавил Алексей Мелехин.