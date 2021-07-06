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Эксперт назвал самые опасные для здоровья продукты в жару

Новости. Общество
20:30, 07 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Эксперт качества пищевых продуктов озвучил самые опасные из них для здоровья в жару.

Эксперт качества пищевых технологий, шеф-повар Евгений Данко назвал самые опасные для здоровья продукты в жару. Специалист не рекомендовал употреблять летом рыбу, паштет и мясо курицы на кости, передает «Радио 1», которое цитирует Лента.ру.

Данко подчеркнул, что при выборе продуктов человеку помогает обоняние. Эта способность особенно пригодится при выборе рыбы, отметил эксперт. Кроме того, при покупке стоит обращать внимание на жабры: они должны быть розовыми.

Однако жабры не всегда служат надежным показателем свежей рыбы, поскольку продавцы умеют придать товарный вид старым продуктам. «Если вы чувствуете нотку кислинки, горечи, то от такой рыбы лучше отказаться», — отметил шеф-повар.

Кроме того, специалист призвал отказаться от употребления готового паштета. Эксперт посоветовал самостоятельно готовить это блюдо при возможности. Для него понадобится куриная или говяжья печень, к которой можно добавить портвейн, лук, морковь и сливочное масло.

Шеф-повар также заявил об опасности куриного мяса на кости, поскольку оно начинает портиться изнутри. Данко порекомендовал исключить из летнего рациона куриные бедра, курицу гриль и крылышки.

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