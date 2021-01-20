Эксперт объяснил, к чему малому бизнесу надо готовиться в 2021 году

В условиях пандемии предпринимателям следует поменять бизнес-модель на более подходящую к современным условиям - это поможет выйти из кризиса с наименьшими потерями и даже извлечь из него выгоду.

Такое мнение высказал в своей статье в газете "Ведомости" председатель правления СДМ-банка Максим Солнцев.

По его словам, самые оптимистичные расчеты вирусологов дают надежду на стабилизацию будущим летом, пессимисты же советуют подготовиться к более длительным срокам. Поэтому надо смириться с тем, что пандемия быстро не закончится, и не надеяться на скорую отмену ограничений, считает эксперт. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".