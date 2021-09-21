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Эксперт объяснила, почему производители в Карелии вынуждены повышать цены на молоко

Новости. Общество
12:12, 01 Октября 2021
фото: © Александр Алпаткин / ТАСС

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Переработчики могут иметь свои стада, чтобы не зависеть от поставщиков.

Ситуацию с повышением закупочных цен на молоко в Карелии прокомментировала директор молочного союза России Людмила Маницкая.

Она назвала небольшой рост цен сезонным явлением, которое связано с соотношением спроса и предложения. Кроме того, производители увеличивают цены, пытаясь компенсировать увеличение собственных затрат на производство молока: подорожание кормов, ГСМ и электроэнергии.

Переработчики, со своей стороны, тоже заложат удорожание сырья в стоимость готовой продукции. Но полностью компенсировать затраты повышением розничных цен невозможно, потому что потребительский спрос и покупательная способность сейчас очень ограничены.

По мнению директора Молочного союза РФ, сдержать рост цен возможно было бы за счет увеличения объемов производства, а остальное отрегулирует сам рынок. И он же в конечном счете определит, что работает эффективнее: агропромышленные формирования полного цикла (со своими стадами) или предприятия смежных отраслей. Но, если говорить о ценах для потребителя, то нельзя упускать из виду интерес розничных сетей. Наценка в сетевых магазинах сейчас достигает от 50 до 150%.

«А ведь сейчас небогатый массовый потребитель очень чувствителен к ценам. Поэтому мы, опираясь на многочисленные обращения, вышли в ФАС и правительство с предложением провести проверку цен на молочную продукцию в магазинах торговых сетей, величины и обоснованности торговых наценок», — говорит Людмила Маницкая.

Антимонопольная служба сообщила в ответ, что информация Молочного союза России принята к сведению и будет учитываться при мониторинге цен на продовольственные товары в розничных сетях, который проводит ФАС России по поручению президента России.

Вопрос с поставками молока на перерабатывающие предприятия «Славмо» и Олонецкий молочный комбинат возник несколько дней назад, после того как крупнейшие производители молока — племхозяйство «Ильинское» и племсовхоз «Мегрега» не договорились о закупочных ценах с переработчиками.

Руководитель племсовхоза «Мегрега» Казимир Тагиров отметил, что повышение закупочных цены на молоко — вынужденная мера из-за роста цен на топливо и комбикорма. Его поддержала директор племхозяйства «Ильинское» Антонина Жеребцова. По ее словам, повышение без повышения цен встает вопрос о жизни предприятия.

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Комментарии

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mobikk
2021-10-01 13:09:07
Одни размышления, без указания отпускных цен поставщиков и продавцов. Бесполезный треп.
Беня
2021-10-01 12:48:50
Повышать конечно можно и дальше, только покупать перестанут и тогда точно все накроется медным тазом :)
Гриша
2021-10-01 12:16:16
Без гали и васи
Гость
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