Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске

При планировании расходов на отпуск лучше всего придерживаться формулы, когда в запасе есть дополнительно примерно треть средств от рассчитанных общих затрат на отдых, это позволит при желании "гульнуть на широкую ногу", но будет безболезненным для кошелька.

Об этом рассказал РИА Новости эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

"Планируя отпуск, нужно посчитать возможные расходы, исходя из цен на перелеты, проживание, питание, страховку и так далее в той стране или городе России, куда вы планируете поехать. После предварительного расчета прибавьте еще 30% — это и будет ваш бюджет на отпуск", - сказал он. "Можете поддаваться на спонтанные траты сколько угодно, но в рамках выделенного бюджета на них. Большие траты в отпуске, например, покупку дорогой одежды или украшений, лучше делать на отдельные деньги вне отпускного бюджета", - подчеркнул Макаров.

Эксперт в связи с этим отметил, что нужно не забыть при планировании выделить отдельную сумму на "хотелки" или внезапные расходы, которые могут появиться во время отдыха. Но и тут требуется расчет. "Велик соблазн гульнуть на полную и покупать сувениры и экскурсии направо и налево. Этого лучше не делать, поскольку, приехав домой, вы можете пожалеть о зря потраченных деньгах на очередные безделушки, которые будут пылиться в шкафу до очередного переезда, а потом благополучно уедут на свалку", - сказал он.

Откладывать деньги на отпуск эксперт советует, учитывая стоимость поездки и, исходя из финансовых возможностей, за шесть-девять месяцев. "То есть, если ваша поездка будет стоить 30 тысяч рублей, то за полгода можете отложить по шесть тысяч рублей в месяц. Второй вариант – просто постепенно покупать билеты, бронировать проживание, чтобы не приобретать все в последний момент", - уточнил Макаров.

Чтобы впечатления от поездки остались "теплыми и долгими", эксперт предостерегает от использования кредитных средств для отпуска, в том числе кредитных банковских карт, чтобы по возвращении не расплачиваться по долгам, и "после выхода из отпуска не ждать зарплаты как манны небесной и занимать деньги у коллег или, что совсем рискованно для личного бюджета, обращаться в микрофинансовые организации". А при планировании путешествия за рубеж нужно внимательно ознакомиться с условиями обслуживания и тарифами карт, которые должны быть выпущены в рамках международных платежных систем.

"Обратите внимание на комиссии за снятие наличных через банкоматы, выясните, есть ли ограничения по географическому использованию карт, изучите курсы, по которым будет проходить конвертация. Лучше вообще избежать конвертации и отправиться в заграничное путешествие с валютной картой", - советует он. Стоит запастись и наличностью, чтобы подстраховаться на случай потери или блокировки карты, а валюту следует покупать постепенно и заранее, чтобы возможные колебания курса не стали неприятным сюрпризом перед отпуском.