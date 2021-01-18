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Эксперт рассказал, куда лучше всего вложить деньги в начале 2021 года

Новости. Общество
21:05, 18 Января 2021
фото: © ТАСС / Дмитрий Рогулин
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Доходности депозитов давно стали совсем низкими и неинтересными для сбережения денег, а с 2021 года доход по вкладам и облигациям облагается налогами.

Чтобы обогнать инфляцию и заработать, важно повышать уровень финансовой грамотности и изучить больше инструментов, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.

Прежде всего, эксперт советует обратить внимание на ИИС. Все средства, которые вы разместите на этом счёте, помогут "обогнать" депозиты больше, чем в два раза, так как вы получите 13% доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу. "Даже с учётом самой консервативной доходности, такой, как у ОФЗ, получится больше 17%", — отметила она.

Чтобы зарабатывать ещё больше, будьте готовы взять на себя больше риска и погрузиться в мир акций. Таким образом вы сможете заработать на росте стоимости, а также выплатах части прибыли акционерам.

"Российские компании щедро платят акционерам, уровень дивидендной доходности на нашем рынке — один из самых высоких в мире. Например, одна из компаний-лидеров по дивидендам, “Сургутнефтегаз”, по привилегированным акциям может заплатить 15-17% в этом году", — говорит финансист.

По итогам 2020 года компания получит солидную прибыль из-за девальвации рубля и курсовой переоценки валютных депозитов.

Ряд компаний США также могут повысить дивиденды. Политика избранного президента Джо Байдена делает сектор "зелёных технологий" привлекательным для инвестиций. Рост индекса S&P 500 также может стать приятным при позитивном сценарии.

"Важным фактором, влияющим на мировую экономику в 2021 году, будет оставаться эпидемиологическая обстановка. Рынки, возможно, ещё "поштормит", но в целом взгляд — позитивный. Массовая вакцинация населения даст свои плоды для восстановления экономики", — резюмирует эксперт.

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