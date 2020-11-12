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Эксперт рассказал, зачем нужно выключать смартфон на ночь

Новости. Общество
23:30, 12 Ноября 2020
фото: © РИА Новости. Илья Питалев
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Выключать смартфон на ночь особенного смысла нет, но не брать аппарат с собой в постель — с точки зрения психологии оправдано.

Существуют исследования, которые показывают прямую связь между нарушениями сна и использованием смартфона в темноте в постели, рассказала агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова. 

"Если вы используете телефон в постели перед сном, включайте ночной режим в настройках телефона. Эта опция может называться по-разному (Режим чтения у Xiaomi, Night Shift у iPhone), она изменяет спектр свечения на более желтый, снижая тем самым нагрузку на глаза", — отмечает эксперт.

При этом важно отметить, что, хотя такой режим и снижает нагрузку на глаза, он не устраняет целиком главную проблему, вызывающую нарушение сна — само свечение экрана. Рекомендуется либо отключать телефон перед сном, либо просто им не пользоваться за час до сна.

"Также не следует оставлять телефон на зарядке на всю ночь. Пусть лучше он немного разрядится к утру, но зато не будет риска, что это негативно скажется на сроке службы аккумулятора", — заключила Боровикова".

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