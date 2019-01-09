Эксперт рассказала, как похудеть после праздников

Благодаря разгрузочным дням и питанию по расписанию удастся довольно быстро избавиться от лишних килограммов.

Профессиональный эксперт по питанию Наталья Барченко рассказала о том, как похудеть после праздников.



НЕ ГОЛОДАТЬ.

Это один из самых важных постулатов процесса похудения. Питание должно быть дробным, частым, то есть подразумевающим перекусы между основными примами пищи, которых должно быть три. Переставать есть нужно за три часа до сна. Если испытываете сильное чувство голода, учитесь с ним бороться: хочется что-то съесть, отложите это на утро, пишет StarHit.

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ.

В день вы должны выпивать 1,5-2 литра воды: следите за режимом. Не пейте после 18.00 или хотя бы за 3 часа до сна, чтобы не было отеков и задержки жидкости в организме.

РАЗДЕЛЯЕМ УГЛЕВОДЫ И БЕЛКИ.

Еще одно правило похудения: с утра мы едим углеводы (кашу), они дают нам заряд бодрости на весь день. Во второй половине дня предпочтительнее белковая пища – мясо. Не смешивайте белки и углеводы в одном приеме пищи – не стоит есть на обед куриную грудку с макаронами или картофельным пюре.

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ.

Голодать нельзя, а разгрузочные дни устраивать можно. В чем отличие? Тем, что вы не сидите голодными, а, значит, не подвергаете свой организм дополнительному стрессу. Поскольку наш марафон похудения длится 2 недели, то в течение этого периода вы можете выбрать по 1-2 дня на каждой неделе и устроить себе разгрузку, которая поможет избавиться от шлаков, токсинов, которые были получены за период праздников, когда вы вкушали новогодние изобилие.

ПИТАНИЕ ПО РАСПИСАНИЮ.

Вынужденные голодовки приводят к перееданию, а оно, в свою очередь, к набору лишнего веса. Поэтому вводим новое правило питания: завтрак до 11.00, обед – в 14.00, ужин – в 18.00.