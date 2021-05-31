Эксперт рассказала, когда в России перестанут расти цены

Доцент Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова назвала россиянам момент остановки роста цен.

Доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Мария Долгова назвала россиянам момент остановки роста цен. Она рассказала агентству «Прайм», что цены перестанут расти в августе–сентябре этого года. Об этом написала Лента.ру.

Долгова уточнила, что одним из последствий пандемии коронавируса стал рост мировых цен на основные группы сырьевых товаров, а также готовую продукцию.

По ее словам, динамику цен на продовольственном рынке может изменить только новый урожай. Эксперт предупредила, что в летние месяцы темп продовольственной инфляции, скорее всего, замедлится. Август и сентябрь традиционно являются периодом снижения цен на плодоовощную продукцию, напомнила Долгова, добавив, что динамика цен в осенние месяцы будет зависеть от количества и качества собранного урожая.

В летний период на рынке потребительских промышленных товаров темп роста цен также «замедлится». «Рост цен на строительные материалы в летний период, скорее всего, не слишком изменится, поскольку в этот период многие начинают ремонт жилья или новое строительство», — подчеркнула эксперт.