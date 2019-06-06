Эксперт включил Карелию в число кризисных регионов по уровню развития села

Ведущий программы "Аграрная политика", доцент Тимирязевской сельхозакадемии Игорь Абакумов рассказал о бегстве людей из глубинки и включил Карелию в число проблемных регионов.

"С 1995 по 2017 гг. из села уехали 2,5 млн человек. По прогнозу Росстата, процесс ускоряется, к 2036 году численность сельского населения сократится еще на 5 млн человек", - заявил Игорь Абакумов в интервью изданию "Московский комсомолец".

Эксперт назвал успешные и проблемные регионы страны. Карелия, по его оценке, входит во вторую группу.

"Из субъектов Федерации только 18 благополучных регионов: Башкортостан, Татарстан, Тамбов, Белгород, Воронеж. Проблемные — Бурятия, Карелия, Новгородщина, Кемеровская область, Хабаровский край, Смоленск, Псков. Там можно проехать 50 км и не встретить ни одной души", - сказал Абакумов.

Как считает эксперт, в российской глубинке вскоре будет некому работать. По мнению Игоря Абакумова, "в деревнях будет снижаться демография.".

"Исчезает сама база трудовых ресурсов. Село не в состоянии будет выполнять задачи по производству сельхозпродукции, не то что поддерживать культурную и фольклорную составляющую общества", - утверждает доцент Тимирязевской сельхозакадемии.

"По данным последней сельхозпереписи, в 2017 году средняя удаленность сельской больницы составляет 81 км. То есть два года назад. В 1990 году было все-таки 36 км. Амбулаторно-клиническое учреждение — 39 км вместо 28 км в 90-м. До школы ребенку сегодня добираться 16 км. 16 туда, 16 обратно… До детсада 21 км, каждое утро отвезти, потом привези. До клуба 14 км…", - отмечает эксперт.