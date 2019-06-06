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Новости. Общество
09:43, 06 Июня 2019
фото: Арсений Морозов

Эксперт включил Карелию в число кризисных регионов по уровню развития села

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Ведущий программы "Аграрная политика", доцент Тимирязевской сельхозакадемии Игорь Абакумов рассказал о бегстве людей из глубинки и включил Карелию в число проблемных регионов.

"С 1995 по 2017 гг. из села уехали 2,5 млн человек. По прогнозу Росстата, процесс ускоряется, к 2036 году численность сельского населения сократится еще на 5 млн человек", - заявил Игорь Абакумов в интервью изданию "Московский комсомолец".

Эксперт назвал успешные и проблемные регионы страны. Карелия, по его оценке, входит во вторую группу.

"Из субъектов Федерации только 18 благополучных регионов: Башкортостан, Татарстан, Тамбов, Белгород, Воронеж. Проблемные — Бурятия, Карелия, Новгородщина, Кемеровская область, Хабаровский край, Смоленск, Псков. Там можно проехать 50 км и не встретить ни одной души", - сказал Абакумов.

Как считает эксперт, в российской глубинке вскоре будет некому работать. По мнению Игоря Абакумова, "в деревнях будет снижаться демография.".

"Исчезает сама база трудовых ресурсов. Село не в состоянии будет выполнять задачи по производству сельхозпродукции, не то что поддерживать культурную и фольклорную составляющую общества", - утверждает доцент Тимирязевской сельхозакадемии.

"По данным последней сельхозпереписи, в 2017 году средняя удаленность сельской больницы составляет 81 км. То есть два года назад. В 1990 году было все-таки 36 км. Амбулаторно-клиническое учреждение — 39 км вместо 28 км в 90-м. До школы ребенку сегодня добираться 16 км. 16 туда, 16 обратно… До детсада 21 км, каждое утро отвезти, потом привези. До клуба 14 км…", - отмечает эксперт.

 
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Комментарии

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Сеня
2019-06-06 10:34:03
Хм . " Убили " село сволочи и хозяйства тоже . Интересно , а кто в этом виноват ? Помойное вЕдро .
Мизантроп
2019-06-06 10:11:32
Либерасты однозначно называют это победой капитализма над "проклятым" Совком. Мол, смотрите, как меньшим число работающих "кормим весь мир зерном". Правда, они умалчивают, что такой уродливый сельхоз не способен прокормить собственную страну молоком, мясом и пр., и эти продукты, как и их производные приходится импортировать за десятки миллиардов долларов ежегодно. Либерасты планомерно уничтожают материальный базис существования села, а значит и самой исторической России, создавая из нашей провинции заповедник бедности и вырождения. Фактически это концлагерь, только огороженный не колючкой с собаками, а безработицей и полным отключением социальных лифтов советского типа.
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