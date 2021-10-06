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Эксперт заявил о рекордном за 40 лет росте цен на продукты

Новости. Общество
22:00, 06 Октября 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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За последний год индекс продовольствия в мире увеличился на 27%, рост цен стал рекордным за последние 40 лет.

Об этом URA.RU сообщил основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

«Цены умудряются пробивать ранее недостижимые величины. За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27%. Это один из самых динамичных ростов цен с 70-х годов. Тогда примерно такой же был уровень цен, но тогда это было связано с глобальными финансовыми изменениями. За 40 лет не было такого роста цен, который мы сейчас наблюдаем», — сказал Иван Федяков.

Он отметил, что цены на различные товары связаны между собой. «Все это взаимосвязано, потому что растут цены не только на плодоовощную продукцию или на молоко, но и на корма, удобрения. Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность не безгранична. Рано или поздно будет нащупан тот уровень, выше которого не должно быть движения [цен]», — добавил он.

Зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов в беседе с URA.RU подчеркнул, что в 2021 году даже сезонные товары не так сильно способствуют снижению цен, как раньше. «В этом году даже сезонные тренды наличия более дешевой продукции не столь ярко выражены, чем ранее, так на данный момент мы наблюдаем снижение цен на оптовом рынке овощей, что традиционно характерно для осеннего периода. К примеру, цены на репчатый лук начали постепенно снижаться. В первую очередь этому способствует ослабление торговой активности на рынке», — сообщил собеседник агентства.

За последнюю неделю сентября рост цен на продукты в России составил 0,29%. За ту неделю годовая инфляция ускорилась до 7,26%, сообщает издание URA.RU.

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