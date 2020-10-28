Экспертиза видео не подтвердила, что именно руководители колонии в Карелии избивали заключенного

Экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, не подтвердила, что на видеозаписи с избиением осужденного в петрозаводской ИК №9 изображены начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев.

Об этом "Столице на Онего" сообщил известный в Карелии адвокат Михаил Шогин, защищающий 33-летнего Ивана Савельева.

Напомним, что еще 13 октября прошлого года карельский Следком возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия сотрудниками петрозаводской ИК № 9. Основанием для этого послужила появившаяся в интернете, а затем и в СМИ видеозапись с избиением осужденного двумя сотрудниками исправительного учреждения.

По версии следствия, 20 февраля 2014 года с 17 до 18 часов тогда еще замначальника "девятки" Савельев и старший оперуполномоченный участка колонии-поселения Ковалев "в помещении штрафного изолятора нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу осужденного". После этого Савельеву и Ковалеву было предъявлено обвинение: превышение должностных полномочий с применением насилия в отношении неустановленного лица. Оба майора внутренней службы по-прежнему не признают свою вину.

Эксперт Санкт-Петербургского экспертно-криминалистического центра проверила видео и не подтвердила, что на записи с избиением осужденного в петрозаводской ИК №9 изображены начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев.

Почему эксперт сделала такие выводы, читайте здесь.