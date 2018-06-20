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Новости. Общество
14:53, 20 Июня 2018

Эксперты Кудрина уверены, что в Карелии высокая административная неустойчивость

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Комитет гражданских инициатив оценил политические, экономические и социальные риски в регионах.

Итоги трехлетнего мониторинга комитета, созданного нынешним главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, опубликованы 20 июня.

Протестные настроения эксперты оценивают раз в полгода, последние "замеры" пришлись на второе полугодие 2017 года. Авторы доклада пришли к выводу, что стабильные экономические показатели сводят к минимуму стремления россиян выходить на улицы, однако в отдельных регионах — например в Московской области, где население массово митинговало против свалок, и в Кемерово после трагедии в "Зимней вишне", был зафиксирован рост недовольства.

"Показатели административной устойчивости и внутриэлитной конфликтности остаются в целом относительно стабильными, при этом на уровне отдельных регионов изменения могут быть значительными", - отмечают авторы доклада.

За последний период мониторинга (второе полугодие 2017 года) ситуация с административной устойчивостью улучшилась в Республике Алтай, Ингушетии, Кабардино-Балкарии; Чувашии; Якутии; Забайкальском крае; Ставропольском крае; Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Кировской, Курганской, Мурманской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях, Еврейской автономной области, Севастополе; ухудшилась – в Адыгее, Марий Эл, Удмуртии, Ленинградской, Магаданской, Саратовской, Сахалинской областях, а также, как следствие замены глав регионов, в Бурятии, Пермском и Приморском краях, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Орловской, Рязанской, Самарской областях, Ненецком автономном округе.

"Сохраняется высокая административная неустойчивость в Карелии и Калининградской области", - считают авторы доклада, не приводя пояснений.

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Комментарии

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Инженер Брунс
2018-06-20 15:16:05
молчал бы, финансист ......., все бабки страны в пиндостан сложил, еще и народ нагнуть с пенсией хочет. Вредитель
Бриг
2018-06-20 15:01:19
Какая жизнь в регионе , такая и неустойчивость ( хреновая и высокая ) , что тут и анализировать .
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