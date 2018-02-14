Эксперты назвали лучшие для жизни регионы в России

Среди субъектов РФ по качеству жизни первое место занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Самыми неблагополучными признаны Тыва и Ингушетия. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства "РИА рейтинг", пишет life.

Отмечается, что при составлении списка эксперты учитывали 72 показателя: уровень доходов, рынок труда, жилищные условия, безопасность, здоровье людей, уровень образования, климат, экологию, инфраструктуру, развитие малого бизнеса и другие. При составлении рейтинга использовались данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ и другие открытые источники.

Среднее значение рейтингового балла всех регионов в исследовании составило 45,12. Это на 1,16 пункта больше, чем в таком же рейтинге за 2016 год.

При этом тройка лидеров набрала 70 баллов, далее разместился Татарстан с 65,59 балла, Белгородская область (64,00), Краснодарский край (62,89).

Наиболее существенный рост позиций продемонстрировали Республика Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия. Лидером этого роста стал Крым, который перешагнул с 66-го на 55-е место.

Что касается аутсайдеров этого рейтинга, Республика Алтай набрала всего 25,16 балла, Карачаево-Черкесия — 25,03, Ингушетия — 19,53, Тыва — 13,96.