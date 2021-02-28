Эксперты назвали самую высокооплачиваемую вакансию для пенсионеров

Специалисты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров – людей, которые вышли на заслуженный отдых.

Одну из самых высоких зарплат для пенсионеров - до 180 тыс. рублей в месяц - предлагают менеджеру по телефонным продажам. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", сообщает ТАСС.

"Все больше работодателей отказываются от выбора сотрудников по возрасту. Сервис "Работа.ру" изучил базу вакансий, на которых работодатели будут рады видеть соискателей разных возрастов, в том числе предпенсионных и пенсионных лет, и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений", - говорится в тексте исследования.

Так, медицинская сестра в многопрофильном медцентре в Москве может получать до 100 тыс. рублей. От соискателя требуется владение всеми сестринскими манипуляциями, высшее или среднее профессиональное образование и действующий сертификат "сестринское дело". Работать предстоит по сменному графику.

Столько же предлагают инженеру-геодезисту в строительной компании в столице. Среди обязанностей сотрудника - выполнение геодезических работ и исполнительной съемки, составление исполнительных схем и контроль состояния оборудования.

Традиционно высокие зарплаты предлагаются в сфере продаж. Менеджер по телефонным продажам может зарабатывать до 180 тыс. рублей. Сотруднику предстоит звонить по готовой базе автовладельцев и приглашать их на бесплатную диагностику автомобиля. Звонки можно делать на дому из любой точки России и ближайшего зарубежья. Опыт работы не имеет значения, работодатель готов обучать новичков.

По данным исследования, для возрастных соискателей с навыками ремонта автотранспорта доступна вакансия автослесаря-автомеханика в Москве. Этот специалист может зарабатывать до 100 тыс. рублей.

Столько же может получать швея на фабрике, которая занимается изготовлением трикотажных изделий. Специалисту предстоит шить флаги, фартуки, накидки и платки. Работать нужно будет на прямострочной машине, а также на оверлоке и распошивальной машине. От соискателей ожидают опыт работы на фабриках, знание спецмашин и умение работать с высокой скоростью.

Кроме того, до 120 тыс. рублей в месяц может получать семейная пара, помогая по хозяйству в загородном доме. В их обязанности будут входить уборка, стирка, работа в огороде и бане, уход за газоном, садом и домашними животными, а также подготовка транспорта (квадроцикла и снегохода). Работодатель рассматривает семейные пары с аналогичным опытом работы и водительскими правами.