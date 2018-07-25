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Новости. Общество
15:06, 25 Июля 2018

Эксперты не нашли вины Котович и Коваленко в гибели детей на Сямозере

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В городском суде Петрозаводска огласили результаты комиссии экспертов НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ "Национальный научно-практический центр здоровья детей", согласно которому в действиях сотрудников Роспотребнадзора не установлено никаких нарушений.

Напомним, среди уже бывших работников лагеря на скамье подсудимых также отказались бывший руководитель карельского управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и и.о. руководителя управления Людмила Котович.

Заключение делали доктор медицинских наук Л. Сухарева и два сотрудника научного заведения, общий стаж научной деятельности которых составляет 155 лет.

Согласно оглашенному в суде заключению, выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии на момент открытия лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" требованиям СанПиН былО обоснованО, так как все нарушения в лагере носили устранимый характер и у Роспотребнадзора не было оснований для отказа в выдаче заключения.

"Недостатки, выявленные в деятельности лагеря, принято относить к категории "текущих" и не влекущих за собой эпидемиологической угрозы здоровью детей", - отметили эксперты.

"Изучив материалы плановой проверки, - указала комиссия экспертов, - мы пришли к выводу, что при ее проведении деятельность оздоровительного лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" была полностью проверена Роспотребнадзором на предмет соблюдения юридическим лицом обязательных требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

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