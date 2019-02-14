Эксперты одобрили строительство нового аэровокзала в Петрозаводске

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту Петрозаводска.

"Сегодня мы получили из ФАУ "Главгосэкспертиза" положительное заключение по проектно-сметной документации. Срок, который мы ставили, 15 февраля – выполнен. Остается теперь вопрос организации конкурса", – сказал Рашид Нургалиев на совещании по вопросу строительства аэровокзала в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

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