Эксперты опровергли популярные вымыслы о сексе

Представители науки развеяли вымыслы, что секс может приносить вред и таить в себе опасность.

Первый опровергнутый миф – это то, что половой контакт повышает вероятность наступления инфаркта. При обследовании 536 человек оказалось, что лишь 0,7% из них вступали в интимную связь незадолго до приступа. Порядка 78% исследуемых человек занимались сексом за сутки до инфаркта.



По мнению ученых, сексом можно заниматься людям, у которых больная спина: 73% женщин и более 80% мужчин ощущали облегчение болезненного состояния в области спины после секса. При этом важно выбрать правильную позу, пишет menslife.



Чтобы скорее произошло зачатие ребенка, женщине необязательно стоять в позе "березка" после полового контакта. Кроме того, во время месячных наступление беременности не исключено. При этом ученые рекомендуют не злоупотреблять контрацептивными средствами, если зачатие не планируется.



То, что половой акт и оргазм может привести к преждевременным родам – ученые также отнесли к вымыслам.



И напоследок, опровергнут самый популярный миф – головная боль у женщин, как повод не заниматься сексом. На самом деле, секс поможет унять не только обычную головную боль, но и мигрень.