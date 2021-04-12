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Эксперты по недвижимости объяснили, как власти повлияли на рост цен на жилье

Новости. Общество
09:00, 13 Апреля 2021
фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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В чрезмерном подорожании жилья в России виноваты власти — правительство и Центробанк, считают эксперты в сфере недвижимости.

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" (ИРН). Федеральная антимонопольная служба (ФАС), при всем желании, не сможет вернуть цены на прежний уровень, полагают эксперты.

По мнению аналитиков, стоимость жилья резко выросла из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого "коронавирусного" кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

Подобности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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