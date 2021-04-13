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Эксперты по сну рассказали о мешающей спать еде

Новости. Общество
23:30, 13 Апреля 2021
фото: pixabay.com / DarkmoonArt_de
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Эксперты по сну рассказали о продуктах, употребление которых перед сном может привести к беспокойному сну или бессоннице.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на сайт Eat This, Not That!.

Американский психолог Майкл Бреус (Michael Breus) советует по вечерам избегать блюд, которые могут нарушить нормальную работу пищеварительной системы. По его словам, зачастую такой эффект оказывают острая пища или еда, вызывающая легкую аллергию.

"Но еще более важный источник проблем, причем куда менее известный — это колебания уровня сахара в крови, приводящие к слишком раннему пробуждению", — говорит он. По мнению американского психотерапевта Тералин Селл (Teralyn Sell), риск этого уменьшится, если перед сном отказаться от еды и напитков с сахаром.

Спиртные напитки также могут оказаться помехой хорошему сну. "Хотя алкоголь помогает заснуть, он также нарушает фазы сна, из-за чего вы будете спать менее крепко", — говорит Селл.

Ранее сообщалось, что гонконгский диетолог Салли Ши-По Поон рассказала, как улучшить сон при помощи правильного питания. Она советует по вечерам съедать пару киви. По ее словам, исследования показали, что употребление этого фрукта за час до отхода ко сну помогает скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.

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