Эксперты проверили фитнес-браслеты

По данным организации, меньше половины проверенных гаджетов показывает корректно пройденную дистанцию.

Роскачество в ходе проверки фитнес-браслетов выяснило, что меньше половины из них показывают корректно пройденную дистанцию, пишет ТАСС.

Всего на данный момент Роскачеством протестировано 10 моделей фитнес-браслетов шести брендов.

"Меньше половины (четыре из 10) браслетов показывает корректно пройденную дистанцию", – сообщили в Роскачестве.

По данным экспертов, только одна модель фитнес-браслетов показывает корректные результаты при подсчете сердечного ритма. Как пояснили в Роскачестве, засчитывая колебания запястья за шаги во время уборки или пользования компьютером, фитнес-браслеты не дадут абсолютно точных показателей шагомера. При их использовании нужно понимать, что они засчитали лишние шаги, а, значит, вы на самом деле не прошли рекомендованные тысячи шагов в день.

Как сообщили в Роскачестве, лучше всего фитнес-браслеты справляются с подсчетом шагов при беге, чуть хуже – при обычной ходьбе. Наибольшая погрешность в подсчете возникла при повседневной активности.

"Как показал опрос Роскачества, заряд батареи – один из самых важных показателей для потребителей. Разброс показателей был очень велик: лидеров рейтинга в этой категории можно проносить без подзарядки больше 11 дней, тогда как аутсайдеров придется заряжать уже через три с половиной дня. При этом нет видимой связи между ценой устройства и емкостью батареи", – приводятся в сообщении слова начальника департамента аналитики и проектного управления Роскачества Станислава Полубинского.

Не все браслеты оказались прочными: сразу у трех во время теста поцарапался дисплей. По данным Роскачества, сравнение со смарт-часами пошло не в пользу фитнес-браслетов: последние сделаны из менее прочных и качественных материалов, что отражено и в цене девайса.