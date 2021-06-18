Эксперты раскрыли способы погладить одежду без утюга

Стали известны новые способы погладить одежду, не используя при этом утюг.

Эксперты раскрыли альтернативные способы погладить одежду без использования утюга. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание The Sun.

Блогерша Клаудиа Хоскинг (Claudia Hosking) в своем TikTok-аккаунте продемонстрировала способ погладить постельное белье. На размещенных кадрах женщина застелила кровать мятым одеялом, после чего распылила на постель кондиционер для белья из пульверизатора. По ее словам, компоненты, входящие в состав кондиционера, способны моментально разглаживать ткань.

В то же время специалистка из Австралии, имя которой не указано, поделилась в закрытом Facebook-сообществе Kmart Home Decor & Hacks Australia способом развесить одежду, предотвращающим появление заломов. «Используйте кольца для душевых занавесок в качестве крючков, чтобы подвесить на них вещи. Таким образом вам не нужно будет складывать их в шкаф и вы избежите лишней глажки», — пояснила женщина.

Генеральный директор прачечной компании Laundryheap Деян Димитров (Deyan Dimitrov) в качестве альтернативного метода предложил гладить одежду с помощью льда. По его рекомендации, необходимо бросить пару кубиков в сушильную машину вместе с сухими вещами. Отмечается, что высокие температуры внутри сушилки растопят лед, что вызовет пар, который разгладит складки меньше, чем за 10 минут.