Эксперты рассказали, чего не стоит есть на пляже

С какими угощениями особенно стоит быть начеку, а от каких лучше отказаться совсем, рассказали эксперты по сертификации Центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта.

Категоричный совет насчет кукурузы продиктован крайне коротким сроком хранения этого продукта. В случае с пляжной торговлей все усугубляется тем, что никто не гарантирует, что предложенный вам початок не остался еще со вчерашнего дня, когда по какой-то причине разносчикам не удалось распродать все, что они принесли, пишет Znak.

По той же причине – из-за стремительной порчи – лучше воздержаться от покупки на пляже ягод и фруктов, особенно если их предлагают в нарезке.

Большую осторожность надо проявлять в отношении выпечки, которую предлагают на пляжах: пирожков, беляшей, чебуреков и т. п. Важно помнить, что срок годности таких мучных изделий – 24 часа с момента приготовления при температуре хранения от +2 до +6 градусов.

Аккуратность требуют всевозможные напитки, особенно алкогольные. Специалист по сертификации продукции Краснодарского ЦСМ Ирина Саенко советует отдавать предпочтение пиву, причем бутылочному или баночному. Разливное лучше брать в стационарных торговых точках, где пенный напиток наливают из кег.

Такие освежающие напитки как фреши (свежевыжатые соки) и смузи лучше употреблять в течение трех часов после приготовления, и то, если речь идет о температуре, близкой к комнатной – от +15 до +25.

Отдельный совет специалисты дают по выбору главной "пляжной" сладости – чурчхелы.Враг чурчхелы, как и других сладостей и большинства продуктов питания в целом, – прямой солнечный свет.