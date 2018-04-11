Эксперты рассказали, как увеличится пенсионный возраст к 2034 году

Пенсионный возраст в России к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин.

Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) "Стратегия развития страны 2018–2024", передает "Лайф".

"Благодаря более долгой и более здоровой жизни граждане смогут дольше оставаться активными и востребованными. На протяжении 16 лет пенсионный возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин", — говорится в документе.

Согласно стратегии, это даст возможность гражданам России даже в зрелом возрасте реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости.

Кроме того, как уточняется в докладе ЦСР, к 2034 году средний размер пенсии по старости будет в два раза выше прожиточного минимума, а пенсии вырастут как минимум на треть в реальном выражении.