Эксперты рассказали, какие профессии будут востребованы в Карелии во время мобилизации

В частности, может усилиться дефицит кадров в таких «мужских» профессиях, как производство, транспорт и строительство, пишет hh.ru.

В компании hh.ru рассказали, что ждать от рынка труда в ближайшие 30 дней. По мнению экспертов, возможен рост вакансий, предлагающих временную занятость и оформление по срочному трудовому договору — работодателям будут необходимы люди на замену призванным на военную службу по мобилизации.



Во-вторых, может усилиться дефицит кадров в тех профессиональных сферах, где в большей степени занято трудоспособное мужское население — это производство, транспорт, строительство.



В-третьих, на фоне роста нехватки кадров работодатели могут брать больше людей без опыта работы, а также к соискателям постарше.



Кроме того, за последний месяц в десяти профессиональных сферах региона упал спрос на персонал. Так, в страховании вакансий стало меньше на 58%; «Управление персоналом» упало на 37%; «Наука, образование» — на 27%, а «Высший менеджмент» на 15%.



Наиболее заметно выросло количество вакансий в четырех сферах. На треть вырос спрос в области «Реклама и PR»; «Административный персонал» подрос на 28%; на 22% больше новых вакансий стало в профессиональной сфере «Инсталляция и сервис»; транспорт и логистика — на 18%.