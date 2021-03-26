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Эксперты рассказали, когда нужно начинать откладывать на старость

Новости. Общество
20:40, 27 Марта 2021
фото: © РИА Новости. Павел Лисицын
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Начинать откладывать пенсию необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, считают эксперты.

Оптимальный возраст для начала пенсионных накоплений - от 30 до 35 лет. Такое время назвала РИА Новости руководитель направления "Экономика и социальное развитие" фонда "Центр стратегических разработок" Виктория Павлюшина.

"Важно начинать делать это уже в 30–35 лет, а не предпенсионном возрасте, когда возможности и времени накопить уже просто не остается", - сказала эксперт.

По ее словам, начинать заботиться о пенсионных накоплениях россиянам можно и раньше. Однако в основном зарплаты молодых специалистов не позволяют в полной мере обеспечить пенсионные накопления. Также в России сохраняется значительная безработица среди молодежи.

Ранее независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский заявил, что формирование культуры личного инвестирования поможет россиянам накопить на достойную пенсию. Эксперт отметил, что накопления могут создавать все граждане вне зависимости от уровня доходов. При этом медленный рост сбережений не должен смущать людей. Так, при зарплате в 30 тысяч рублей и при двух детях можно одну тысячу рублей каждый месяц откладывать. Он также посоветовал не пользоваться депозитами для накоплений, поскольку они всегда будут ниже инфляции, пишет издание lenta.ru.

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